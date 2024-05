Stand: 19.05.2024 11:28 Uhr Stralsund: Fünf Leichtverletzte nach Feuer im Hausflur

Im Hausflur eines Neubaublocks im Nordwesten Stralsunds hat in der Nacht zum Sonntag vermutlich ein Defekt in einem Sicherungskasten ein Feuer entfacht. Sechs Bewohnerinnen und Bewohner mussten nach Angaben der Polizei aus ihren Wohnungen in den beiden oberen Etagen geholt werden. Fünf von ihnen kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Ihre Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Einsatzkräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr löschten den Brand. Die Polizei schätzte den Schaden vorläufig auf 50.000 Euro.

