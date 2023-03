Stralsund: Fluggesellschaft Sundair verzeichnet Rekordumsatz Stand: 11.03.2023 10:34 Uhr Die Stralsunder Fluggesellschaft Sundair steuert nach eigenen Angaben auf den größten Gewinn ihrer Firmengeschichte zu. Laut Geschäftsführer Marcos Rossello hat das Unternehmen einen Rekordumsatz von 180 Millionen Euro erwirtschaftet.

Die Stralsunder Fluggesellschaft Sundair verzeichnet nach eigenen Angaben das erfolgreichste Geschäftsjahr ihrer Firmengeschichte. Nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten während der Corona-Pandemie ist die Flugzeugflotte nun wieder gewachsen.

Rekordumsatz, aber Fachkräftemangel

Inzwischen betreibt die Airline mit Sitz in Stralsund neun Flieger des Herstellers Airbus an verschiedenen Regionalflughäfen Deutschlands - so viele wie nie zuvor. Während der Pandemie kam der Tourismus nahezu zum Erliegen. Sundair musste sich damals von einigen Maschinen mit teuren Leasingverträgen trennen und sich unter dem Schutzschirm des Bundes sanieren. Nun hat die Fluggesellschaft laut Firmenchef Rossello einen Rekordumsatz von 180 Millionen Euro im laufenden Geschäftsjahr erwirtschaftet.

Allerdings leidet das Unternehmen wie viele andere Branchen auch unter dem Fachkräftemangel. Daher werde derzeit Personal in ganz Europa gesucht, um das bevorstehende Passagieraufkommen im Frühjahr und Sommer zu bewältigen, so Rossello. Am Standort Stralsund werden zum Beispiel Programmierer gesucht. Die Airline besteht seit 2016 und beschäftigt derzeit gut 400 Mitarbeiter.

Weitere Informationen Stralsund: Fluggesellschaft Sundair auf Wachstumskurs Eine kleine Airline aus Vorpommern mischt seit rund sechs Jahren auf dem Markt der Fluggesellschaften mit. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.03.2023 | 11:00 Uhr