Stand: 15.03.2021 13:55 Uhr Stralsund: Fluggesellschaft Sundair fliegt nach Mallorca

Nach der Rücknahme der Reisewarnung für die Mittelmeerinsel Mallorca buchen viele Deutsche einen Osterurlaub auf den Baleraren. Auch die vorpommersche Fluggesellschaft Sundair fliegt Touristen ans Mittelmeer. Die Flieger sind bisher bis zu 80 Prozent ausgebucht, so der Geschäftsführer der Airline. Die Maschinen starten unter anderem ab dem 27. März von Berlin, Hannover, Düsseldorf und Kassel. Für Sundair sind die Ferienflüge zum Mittelmeer mitten im Sanierungsprozess des Unternehmens mit Sitz in Stralsund eine wichtige Einnahmequelle. Ende April will Sundair eigenen Angaben zufolge den Schutzschirm des Bundes verlassen. | 15.03.2021 13:55