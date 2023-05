Stand: 04.05.2023 16:12 Uhr Stralsund: Feuer in Pizzeria - ein Verletzter

Der Brand einer Pizzeria hat in Stralsund Polizei und Feuerwehr in Atem gehalten. Eine Person wurde bei dem Feuer offenbar verletzt und mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Wegen der Rauchentwicklung und des Einsatzes sei die Umgebung weiträumig abgesperrt worden. Anwohner wurden aufgefordert, ihre Fenster geschlossen zu halten. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.05.2023 | 17:00 Uhr