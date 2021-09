Stand: 23.09.2021 08:00 Uhr Stralsund: Feuer in Doppelhaushälfe

In Stralsund musste die Feuerwehr am Mittwoch ein Feuer im Kinderzimmer einer Doppelhaushälfte löschen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine Lichterkette in Brand geraten. Die Familie war zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. | 23.09.2021 08:00