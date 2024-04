Stand: 17.04.2024 15:36 Uhr Stralsund: Eröffnungstermin für Meeresmuseum steht fest

Nach der umfangreichen Modernisierung des Meeresmuseums Stralsund steht jetzt der Eröffnungstermin fest. Ab dem 17. Juli wird wieder täglich geöffnet. Wie eine Sprecherin mitteilte, werde dann noch nicht alles vollständig fertiggestellt sein, weil unter anderem Corona-Pandemie, Energiekrise und ein Cyberangriff die Arbeiten verzögert hätten. So würden die lebenden Tiere erst später in die neuen Becken ziehen. In den ersten Tagen wird es deshalb auch einen reduzierten Eintrittspreis geben. Insgesamt hat der Umbau 51 Millionen Euro gekostet.

