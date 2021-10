Stand: 05.10.2021 10:32 Uhr Stralsund: Erneut Wohnmobil gestohlen

Die seit Monaten andauernde Serie der Wohnmobil-Diebstähle in Vorpommern geht weiter. Laut Polizei wurde Urlaubern aus Baden-Württemberg in der Nacht zu Dienstag ihr Campingfahrzeug in Stralsund entwendet. Der Fahrer habe das etwa 60.000 Euro teure Fahrzeug kurz vor Mitternacht auf dem Parkplatz noch gesehen, am frühen Morgen sei es dann verschwunden gewesen. Es handele sich um ein graues Wohnmobil mit dem auffälligen Schriftzug "Ursula" in Großbuchstaben vorne und hinten. | 05.10.2021 10:30