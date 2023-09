Stand: 13.09.2023 08:52 Uhr Stralsund: Erneut Kinderwagen in Mehrfamilienhaus angezündet

Am Dienstagabend haben Unbekannte in Stralsund wieder einen Kinderwagen im Keller eines Mehrfamilienhauses in Brand gesteckt. Dadurch wurde laut Polizei auch ein Stromverteilerkasten zerstört. Die Feuerwehr habe das Feuer aber löschen können, bevor es zur Gefahr für die Hausbewohner werden konnte. Der Brand ist der jüngste Vorfall in einer Serie von schweren Brandstiftungen in der Hansestadt. Zuletzt hatte vor zehn Tagen ein Kinderwagen im Keller eines anderen Mehrfamilienhauses gebrannt, im Juni gab es eine ganze Reihe solcher Brandstiftungen. Die Höhe der Schäden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.09.2023 | 09:40 Uhr