Stand: 22.01.2023 06:34 Uhr Stralsund: Entgegenkommendes Auto übersehen - drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Stralsund sind am Samstagabend drei Menschen verletzt worden, darunter ein 13-jähriger Junge. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte eine 23-jährige Autofahrerin beim Abbiegen einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw übersehen. Sie prallte mit ihrem Auto frontal gegen den Wagen, in dem eine 38-Jährige und der Junge saßen. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht.

