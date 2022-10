Stand: 08.10.2022 06:21 Uhr Stralsund: Elfjähriger Junge beim Bierkistenstapeln verletzt

Bei einem Stadtteilfest in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist gestern Nachmittag ein elf Jahre alter Junge beim Bierkastenstapeln verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Junge an einem Seil gesichert, das am Ast einer Weide befestigt war. Beim Herunterfallen aus vier Metern Höhe brach der Ast ab und das Kind stürzte zu Boden. Der Elfjährige verletzte sich an einem Arm und wurde ins Krankenhaus nach Greifswald geflogen.

