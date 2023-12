Stand: 28.12.2023 09:18 Uhr Stralsund: Ein Verletzter und 50 Tausend Euro Schaden

Am Mittwochnachmittag ist ein Autofahrer auf der B194 zwischen Steinhagen und Negast auf einen Transporter aufgefahren. Dieser hatte an einer Baustellenampel gehalten. Die 33-jährige Fahrerin des Transporters und ihr fünfjähriger Sohn, der ebenfalls in dem Transporter saß, blieben bei dem Auffahrunfall unverletzt. Der 32-jähriger BMW-Fahrer wurde leicht verletzt ins Uniklinikum in Greifswald gebracht. Die B194 musste für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.12.2023 | 07:30 Uhr