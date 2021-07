Stand: 28.07.2021 07:30 Uhr Stralsund: Direktor Harald Benke verlässt Meeresmuseum

Im Meeresmuseum Stralsund hat der wissenschaftliche Direktor Harald Benke heute seinen letzten Arbeitstag. Der Walforscher geht nach 26 Jahren in den Ruhestand. Benke hat das Deutsche Meeresmuseum mit seinen vier Standorten in den vergangenen Jahren erheblich geprägt. Unter seiner Leitung entstand auch das Ozeaneum. Benke hat seinen Posten vor wenigen Wochen an seinen Nachfolger Burkard Baschek übergeben. | 28.07.2021 07:25