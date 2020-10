Stand: 14.10.2020 16:13 Uhr Stralsund: Corona-Tests negativ - ab Donnerstag wieder Unterricht

An der von Corona betroffenen Grundschule in Stralsund erhalten die Kinder von Donnerstag an wieder Unterricht vor Ort. Alle Befunde der mehr als 100 am Dienstag getesteten Schüler seien negativ, teilte ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen am Mittwoch mit. Nachdem bei einer Lehrerin der Grundschule eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde, sind bereits am Montag 14 Lehrkräfte, die Sekretärin und der Hausmeister als Kontaktpersonen getestet worden. Alle Proben waren den Angaben des Kreises zufolge negativ. | 14.10.2020 16:13