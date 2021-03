Stralsund: Bürgerschaft entscheidet über Wald-Abholzung

Stand: 04.03.2021 14:11 Uhr

In Stralsund will die Bürgerschaft am Abend über die umstrittene Bebauung einer Fläche im Stadtteil Andershof entscheiden. Das Gebiet war lange Zeit ungenutzt, mit den Jahren entstand dort ein junger Wald, der nun für Wohnbebauung, einen Einkaufsmarkt und eine Kita weichen soll.