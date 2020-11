Stand: 06.11.2020 08:39 Uhr Stralsund: Bürgerschaft beschließt Haushaltssperre

In der Hansestadt Stralsund gilt wegen der Corona-Krise eine Haushaltssperre. Die Stralsunder Bürgerschaft hat am Donnerstagabend einem Verwaltungsvorschlag zugestimmt, den Rotstift anzusetzen. Gespart werden soll demnach unter anderem bei der Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken aber auch bei Personalkosten: So werden geplante neue Stellen vorerst nicht besetzt. Die Sparmaßnahmen summieren sich auf 1,4 Millionen Euro. | 06.11.2020 08:38