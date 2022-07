Stand: 03.01.2022 08:45 Uhr Stralsund: Brand in Mehrfamilienhaus

In Stralsund hat es in der Nacht in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in der Wohnung eines 69-Jährigen aus. Es wir vermutet, dass der Akku eines E-Bikes das Feuer verursacht hat. Der Bewohner konnte sich selbst retten, musste aber mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Hausbewohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert. Mehrere Wohnungen sind unbewohnbar. Es entstand ein Schaden von 200.000 Euro. | 24.07.2022 07:29