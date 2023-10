Stand: 20.10.2023 05:56 Uhr Stralsund: Brand in Gästehaus für Studenten - 250.000 Euro Schaden

In Stralsund ist gestern ein Feuer in einem Gästehaus für Studenten an der Hochschule Stralsund ausgebrochen. Laut Polizei entstand dabei ein Schaden von rund 250.000 Euro. Das Feuer war am Donnerstagabend ausgebrochen - vermutlich in der Gemeinschaftsküche des Gästehauses. Zwölf Studierende aus der Ukraine und Indien konnten ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen und wurden in anderen Unterkünften untergebracht. Ob das Feuer durch einen technischen Defekt oder fahrlässige Brandstiftung ausgebrochen ist, ist noch unklar.

