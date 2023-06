Stand: 20.06.2023 08:58 Uhr Stralsund: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Stralsund-Grünhufe hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein Kinderwagen angezündet, von dem aus sich das Feuer dann ausgebreitet hat. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. In den vergangenen Monaten hat es bereits mehrfach in der Stadt mutmaßliche Brandstiftungen gegeben. Es war bereits der dritte Brand innerhalb von zehn Tagen. Die Feuerwehr konnte ihn schnell löschen, verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.06.2023 | 09:00 Uhr