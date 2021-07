Stand: 19.07.2021 15:54 Uhr Stralsund: Betrunkener Autofahrer verletzt Fußgängerin

In der Stralsunder Altstadt hat ein betrunkener Autofahrer eine Fußgängerin schwer verletzt. Der 63-Jährige war laut Polizeiangaben in einer Kurve von der Straße abgekommen, als er drei andere Fahrzeuge überholte. Dabei riss er in Höhe eines Restaurants zwei Holzpfeiler mit und verfehlte nur knapp einen voll besetzten Tisch mit vier Personen. Die Fußgängerin wurde von einem der Holzpfeiler getroffen und erlitt mehrere Knochenbrüche. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst, später stellte ihn die Polizei. | 19.07.2021 16:00