Stand: 29.01.2023 06:45 Uhr Stralsund: Betrunkener Autofahrer gleich bei mehreren Straftaten ertappt

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonnabend Nachmittag einen Unfall in Stralsund verursacht und wurde dabei gleich mit mehreren Straftaten ertappt. Der 35-Jährige hatte keinen Führerschein, teilte die Polizei mit. Auch die Kennzeichen an seinem Wagen waren manipuliert und das Auto war nicht wie vorgeschrieben versichert. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten zudem einen Promillewert von 2,27 fest. Der Mann hatte zuvor mit seinem Fahrzeug ein vorausfahrendes Auto beim Fahrspurwechsel gestreift.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.01.2023 | 07:00 Uhr