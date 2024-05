Stand: 16.05.2024 06:00 Uhr Stralsund: Berufungsverfahren nach Attacke auf Klima-Protestler

Zehn Monate nach einem Vorfall bei einem Klima-Protest in Stralsund beginnt heute die Berufungsverhandlung am Landgericht. Sie ist nötig, weil sowohl der verurteilte Lastwagenfahrer, als auch die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel gegen das erste Urteil des Amtsgerichtes eingelegt hatten. In dem Prozess war der damals 41 Jahre alte Lastwagenfahrer wegen versuchter Nötigung zu einer Geldstrafe sowie vier Monaten Fahrverbot verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft wollte eine höhere Strafe, die Verteidigung einen Freispruch.

