Stand: 05.03.2022 10:15 Uhr Stralsund: Beleuchtung von Frühlings-Lichtaktion gestohlen

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben Unbekannte Teile einer Beleuchtung und diverses Zubehör vom Ventspilz-Platz (Knieper West) abgebaut und entwendet. Sie sind Bestandteil einer Frühlings-Lichtaktion an sieben Standorten in der Stadt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. | 05.03.2022 10:15

