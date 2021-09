Stand: 01.09.2021 13:54 Uhr Stralsund: Bauarbeiten zur Erneuerung der Hafeninsel gestartet

In Stralsund haben die Bauarbeiten zur Erneuerung der Hafeninsel begonnen. In den kommenden Jahren soll dort unter anderem die längste Treppenanlage der Stadt am Wasser entstehen. Neben der Uferkante es Hansakais werden auch die Freiflächen der nördlichen Hafeninsel erneuert. Vor dem Ozeaneum werden Treppen zum Sund hinunter gebaut. Auch eine Sitz- und Liegewiese ist geplant. Die Bauarbeiten dauern laut Stadtverwaltung einige Jahre. Das Projekt kostet 14 Millionen Euro, der größte Teil davon stammt vom Bund und aus Mitteln der Städtebauförderung des Landes. | 01.09.2021 13:53

