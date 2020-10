Stand: 14.10.2020 08:33 Uhr Stralsund: Autofahrer mit fast 2,6 Promille gestoppt

In Stralsund hat die Polizei einen Autofahrer mit fast 2,6 Promille gestoppt. Am Dienstagabend hatte sich ein Zeuge gemeldet und von einem Fahrzeug berichtet, das langsam und in Schlangenlinien fahre. Die Polizei hielt das Auto auf der B105 an. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,57 Promille. Gegen den 42 Jahre alten Fahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Zudem wurde ihm der Führerschein abgenommen. | 14.10.2020 08:33