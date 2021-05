Stand: 24.05.2021 18:10 Uhr Stralsund: Autofahrer fährt Kind an und lässt es liegen

In Stralsund hat ein Autofahrer ein Kind angefahren und es schwer verletzt liegen lassen. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Strelaparks, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer fuhr nach Angaben von Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Parkplatz und erfasste dort einen 10-jährigen Jungen auf seinem Fahrrad. Der Mann flüchtete in seinem Wagen, ohne Erste Hilfe zu leisten. Der Junge wird inzwischen im Krankenhaus behandelt, das beteiligte Auto wurde später im Stadtgebiet Grünhufe gefunden. Der Fahrer bestreitet, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein. | 24.05.2021 18:10