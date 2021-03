Stand: 27.03.2021 12:11 Uhr Stralsund: Auto überschlägt sich, zwei Verletzte

Bei einem Unfall auf der B96 sind am Sonnabendmorgen in der Nähe von Stralsund ein 28-jähriger Beifahrer und seine 8-jährige Tochter verletzt worden. Der 20 Jahre alte Fahrer des Wagens war an der Anschlussstelle zur B105 zu schnell gefahren und von der Fahrbahn abgekommen, so eine Polizeisprecherin. Das Auto überschlug sich daraufhin und landete auf dem Dach. Beifahrer und Tochter wurden zur Untersuchung in die Uniklinik nach Greifswald gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 9.000 Euro. | 27.03.2021 12:11