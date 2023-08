Stand: 01.08.2023 06:41 Uhr Stralsund: Anwohnerparken teurer, aber mit mehr Parkplätzen

Anwohnerparken in Stralsund ist deutlich teurer geworden. Ein Bewohnerparkausweis in der Hansestadt kostet jetzt 108 Euro pro Jahr - vorher waren es 30. Wer den Ausweis online beantragt spart drei Euro. Mit dem Bewohnerparkausweis können jetzt zusätzlich die gebührenpflichtigen Parkplätze in der Altstadt, im Bereich Frankendamm und Frankenwall kostenfrei genutzt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.08.2023 | 07:00 Uhr