Stralsund: Aktionstage gegen häusliche und sexualisierte Gewalt

In Stralsund beginnen heute die Aktionstage gegen häusliche und sexualisierte Gewalt. Bis zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen - am 26. November - sind Gesprächsrunden, eine Ausstellung in der Stadtbibliothek und ein Lichtaktion geplant. Außerdem informiert die Stadt über Hilfsangebote für Betroffene - seien es Frauen, Männer oder Kinder. | 15.11.2021 06:20