Stand: 08.06.2022 05:09 Uhr Stralsund: 83-jähriger Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Sturz in Stralsund am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 16.30 Uhr "An der Werft". Ersten Erkenntnissen zufolge stürzte der 83-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich mit seinem Rad und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Fremdeinwirkung hätte laut den Beamten nicht vorgelegen. Der Mann kam ins Krankenhaus nach Greifswald. Es entstand ein Schaden von 150 Euro. | 08.06.2022 05:08