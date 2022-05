Stand: 18.05.2022 11:56 Uhr Stralsund: 78-Jährige sorgt für Polizeieinsatz im Supermarkt

Eine 78 Jahre alte Frau hat am Dienstag in einem Supermarkt in Stralsund für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Seniorin, die bereits ein Hausverbot hatte, weigerte sich, den Markt nach Aufforderung des Personals zu verlassen. Auch dem Aufruf der hinzugerufenen Polizei folgte sie nicht und beleidigte die Beamten. Außerdem trat sie einem 41 Jahre alten Beamten auf den Fuß und kratzte ihn. Nachdem die 78-Jährige in Gewahrsam genommen werden musste, wurde sie später in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Hausfriedensbruch. Schon am 11.Mai war die Frau durch einen ähnlichen Vorfall in dem Supermarkt aufgefallen. | 18.05.2022 11:56