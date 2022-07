Stand: 02.07.2022 10:41 Uhr Stralsund: 57. Sundschwimmen wieder größer

In Altefähr auf Rügen starten heute Mittag 1.100 Männer und Frauen beim Internationalen Sundschwimmen. Los geht es um 13 Uhr in Altefähr und dann etwa 2.300 Meter bis zur Stralsunder Promenade. Im vergangenen Jahr waren wegen der Corona-Pandemie maximal 650 Schwimmerinnen und Schwimmer zugelassen, die in Etappen starteten. 2020 war das Sportevent ganz ausgefallen. Das Sundschwimmen zwischen Rügen und Stralsund gibt es seit 1965. | 02.07.2022 10:36