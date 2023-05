Stand: 05.05.2023 07:58 Uhr Stralsund: 500.000 Euro Schaden durch Feuer in Pizzeria

Eine Stralsunder Pizzeria ist am Donnerstag bei einem Feuer weitgehend zerstört worden. Die Polizei berichtete am Freitag, dass bei dem Brand zwei Frauen im Alter von 37 und 51 Jahren leicht verletzt wurden und die 37-Jährige mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wegen des Rauchs und des Einsatzes war die Umgebung weiträumig abgesperrt worden. Die Anwohner waren zwischenzeitlich aufgefordert, ihre Fenster geschlossen zu halten. Der Polizei zufolge kann das betroffene Gebäude augenscheinlich nicht mehr genutzt werden, der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.

