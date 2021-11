Stand: 10.11.2021 15:27 Uhr Stralsund: 36-Jähriger fährt unter Drogen zur Polizei

Ein berauschter 36-Jähriger ist am Dienstag bei der Polizei in Stralsund aufgetaucht. Wie die Beamten mitteilten, wollte der Mann eine Anzeige wegen Unterschlagung aufgeben. Nun aber wird gegen ihn selbst ermittelt. Aufgefallen ist der Drogenkonsum, weil der Mann sich nicht richtig bewegen konnte. Der Polizei erklärte er, er habe am Tag zuvor Ecstasy-Pillen eingenommen. Der Mann musste sein Auto stehen lassen und die Schlüssel abgeben. Dann schickte die Polizei ihn zur Blutabnahme beim Arzt. | 10.11.2021 15:26