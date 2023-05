Stand: 24.05.2023 05:09 Uhr Stralsund: 35-Jähriger provoziert Polizei-Großeinsatz

In der Stralsunder Altstadt ist es am Dienstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein 35-Jähriger seiner Familie gedroht hatte. Weil der Mann dabei der Polizei zufolge einen granatenähnlichen Gegenstand bei sich gehabt haben soll, bestand der Verdacht, dass er im Besitz von Waffen ist und sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Deswegen seien Spezialkräfte der Landespolizei angerückt, darunter auch das SEK. Sie hätten den Verdächtigen dann in seiner Wohnung festgestellt und diese durchsucht. Dabei sei der Gegenstand gefunden worden, es gehe jedoch keine Gefahr davon aus. Es habe keine Verletzten gegeben, der Verdächtige sei aufgrund seines Gesundheitszustandes in ein Klinikum gebracht worden.

