Stand: 22.08.2023 14:04 Uhr Stralsund: 200.000 Euro Schaden durch Garagenbrand

In der Stralsunder Kniepervorstadt ist bei einem Brand am frühen Dienstagmorgen ein hoher Sachschaden entstanden. Laut Polizei meldete ein 48-jähriger Mann gegen 5.30 Uhr starke Rauchentwicklung auf einem benachbarten Grundstück. In der Garage direkt neben dem Haus dort war ein Feuer ausgebrochen. Der Mann habe dann selbst seine Nachbarn - ein älteres Ehepaar sowie deren Tochter und Enkelin - aus dem betroffenen Haus geholt. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Garage löschen, in der sich unter anderem zwei Autos befanden. Erste Erkenntnisse sollen darauf hindeuten, dass der 81-jährige Familiengroßvater aus dem Haus das Feuer fahrlässig verursacht habe. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200.000 Euro, verletzt wurde niemand.

