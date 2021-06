Stand: 28.06.2021 16:55 Uhr Stralsund: 17-Jähriger stirbt bei Krad-Unfall

Ein 17 Jahre alter Kradfahrer ist am Montag in Stralsund bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche am frühen Nachmittag aus unbekannter Ursache auf der Höhe eines Kreisverkehrs gegen den Bordstein gefahren, gestürzt und gegen eine Laterne geprallt. Er starb im Krankenhaus. Das Krad wurde zur weitere Untersuchung sichergestellt.| 28.06.2021 16:55