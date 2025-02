Stralsund: 17-Jährige zu mehrjähriger Jugendhaft verurteilt Stand: 21.02.2025 12:12 Uhr

Im Prozess um die Tötung eines Mannes in einer Greifswalder Wohnung ist am Mittag das Urteil gefallen. Die 17-jährige Angeklagte muss wegen Totschlags für fünf Jahre in Jugendhaft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Jugendliche im vergangenen Sommer in Greifswald einen 59-Jährigen erst betäubt und anschließend mit einem Frühstücksbrettchen mehrfach auf dessen Kehlkopf geschlagen hat. Der Mann starb infolge der Verletzungen.

Der 50 Jahre alte Wohnungsinhaber war wegen unterlassener Hilfeleistung mitangeklagt und ist zu sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Weitere Informationen Prozess gegen 17-Jährige wegen heimtückischen Mordes Die Jugendliche soll einen Mann in Greifswald getötet haben. Ihr wird heimtückischer Mord vorgeworfen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 21.02.2025 | 12:00 Uhr