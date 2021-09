Stand: 03.09.2021 13:06 Uhr Stralsund: 150 Jahre Bismarck-Hering wird gefeiert

In Stralsund wird noch bis Sonnabend der 150. Geburtstag des Bismarck-Herings gefeiert. In der Stralsunder Heilgeiststraße, direkt vor dem Fischhandel, wo der Hering seit 1871 süß-sauer eingelegt wird wurde dazu eine lange Festtafel aufgebaut. Zum Jubiläum haben sich auch Mitglieder der Familie von Bismarck - die Namenspaten - angekündigt. Der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck soll dem Stralsunder Kaufmann Johann Wiechmann vor 150 Jahren gestattet haben, den Fisch unter seinem Namen zu vermarkten. Das haben die Bismarcks 2008 in einem Schreiben bekräftigt. Der Bestand des Ostseeherings gilt laut Wissenschaft als gefährdet. Deshalb dürfen die Fischer von Jahr zu Jahr weniger Hering fangen. | 03.09.2021 13:06

