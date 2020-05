Stand: 29.05.2020 05:56 Uhr - NDR 1 Radio MV

Stolpe beschließt Satzung: Wohnraum statt Ferienwohnungen

In Stolpe auf Usedom gibt es künftig eine Satzung zum Erhalt von Wohnraum. Die Gemeindevertreter haben am Donnerstagabend den Weg dafür frei gemacht. Mit der Satzung will die Gemeinde künftig verhindern, dass Wohnraum in Ferienwohnungen umgewandelt werden kann.

Kein Geisterort: Stolpe stoppt Ferienwohnungen Nordmagazin - 28.01.2020 19:30 Uhr In Stolpe auf der Insel Usedom gibt es mehr Ferienbetten als Einwohner, Tendenz steigend. Diesen will der Gemeinderat nun stoppen - nach dem Vorbild Helgolands.







Wohnraum wird für Einheimische zu teuer

In den vergangenen Jahren seien auch im Süden der Insel die Grundstückspreise und Mieten stark gestiegen, sagte Stolpes Bürgermeister Falko Beitz (SPD). Einheimische könnten sich die hohen Preise kaum noch leisten und würden zunehmend verdrängt. Das dörfliche Leben in der nur noch rund 350 Einwohner zählenden Gemeinde gehe dadurch mehr und mehr verloren.

Gemeinde muss neue Ferienwohnungs-Investitionen genehmigen

Um diese Spirale zu durchbrechen, hatte sich Stolpe an der Nordseeinsel Helgoland orientiert, die das gleiche Problem wie Stolpe hatte. Mit der nun verabschiedeten Wohnraumerhaltungs-Satzung müssen sich Investoren künftig den Bau neuer Ferienwohnungen von der Gemeinde genehmigen lassen.

