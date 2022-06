Stand: 04.06.2022 09:43 Uhr Stolpe: Ersthelfer rettet verunfallten Motorradfahrer aus Feuer

Ein 57-Jähriger hat bei Stolpe (Ludwigslust-Parchim) einen verunfallten Motorradfahrer gerettet. Das Motorrad hatte laut Polizei Feuer gefangen, nachdem der Fahrer am Freitag von der Straße abgekommen und gestürzt war. Der 71-Jährige war schwer verletzt auf der brennenden Maschine liegen geblieben. Dies bemerkte der Ersthelfer, der wenig später mit seinem Auto an der Unfallstelle vorbeikam. Er zog den Motorradfahrer einige Meter aus den Flammen und alarmierte die Rettungskräfte. Der 71-Jährige kam in ein Krankenhaus nach Parchim. | 04.06.2022 09:43