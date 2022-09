Stand: 01.09.2022 05:23 Uhr Stolpe: Acht Menschen in Lkw entdeckt - Fahrer ruft Polizei

Auf einem Rastplatz an der A24 nahe Stolpe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind in einem verplombten Lkw acht vermutlich eingeschleuste Männer entdeckt worden. Der Fahrer des Sattelschleppers aus der Türkei habe die Polizei informiert, als er auf dem Weg nach Hamburg festgestellt habe, dass mit seinem Lkw etwas nicht stimme, teilte die Bundespolizei am Mittwochabend mit. Am Rastplatz Stolpe habe die Landespolizei den verplombten Laster schließlich geöffnet und die Menschen auf der Ladefläche entdeckt. Unter den acht Männern soll sich ersten Erkenntnissen zufolge auch ein Jugendlicher befunden haben. | 01.09.2022 05:22