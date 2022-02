Störtebeker Festspiele - geht es dieses Jahr wieder los? Stand: 24.02.2022 15:00 Uhr Die letzten zwei Jahre hat das Corona-Virus dem Open-Air-Theater in Ralswiek auf Rügen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch in diesem Jahr stehen die Zeichen gut, dass es wieder losgehen könnte.

von Lilli Michaelsen

"Wir haben jetzt alle Anträge und das Hygienekonzept abgegeben und warten darauf, dass das von der Landesregierung und dem Gesundheitsamt abgesegnet wird", sagt die Geschäftsführerin der Störtebeker-Festspiele, Anna-Theresa Hick. Erst dann würde sich final entscheiden, wie viele Zuschauer auf der Freiluft-Bühne Platz nehmen können und ob sich die Festspiel-Saison für die Organisatoren lohnt. Aktuell erlaubt die Landesregierung Groß-Veranstaltungen mit rund 10.000 Besucherinnen und Besuchern unter freiem Himmel nur mit einer Sondergenehmigung.

AUDIO: #70 Wie geht es weiter mit den Störtebeker-Festspielen? (42 Min) #70 Wie geht es weiter mit den Störtebeker-Festspielen? (42 Min)

Die Vorbereitungen laufen trotz Unsicherheit auf Hochtouren

Und doch kann Anna-Theresa Hick nicht länger warten. Dafür sei zu viel zu tun. Am 19. März sollen Statisten gecastet werden. Gesucht werden Klein-Darsteller, Reiter, Koggen-Fahrer und auch Mitarbeiter für das Restaurant. Rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bei den Festspielen in einer Saison. Auch die Schneiderei und die Bühnen-Techniker bereiten bereits im kommenden Monat die Kostüme und die Bühnen-Show vor. Neu dabei sind in diesem Jahr auch sechs spanische Pferde. Sie werden derzeit für ihren Einsatz auf der Bühne trainiert.

Corona-Situation auch für Störtebeker-Umfeld eine Herausforderung

Die zweijährige Pause hat nicht nur die Schauspieler und zahlreichen Mitarbeiter der Störtebeker-Festspiele auf eine harte Probe gestellt. Mit mehr als 300.000 Besuchern pro Saison ist das Freiluft-Spektakel für viele Unternehmen in der Region eine finanzielle Bank. Getränkehändler Christian Becker aus Sagard etwa beliefert die Störtebeker-Festspiele seit Jahren. Über 50.000 Liter Getränke sind es jährlich. Mit der Absage der Festspiele musste der Lieferant in kürzester Zeit neue Kunden finden, um die Umsatzlücke zu füllen. Auch die Gemeinde Ralswiek hat jahrelang von den hohen Steuereinnahmen der Störtebeker-Festspiele profitiert. Nach Angaben des Bürgermeisters Herbert Knüppel (CDU) summieren sich die Steuerausfälle auf fast 250.000 Euro. Die Gemeinde sei jetzt auf finanzielle Hilfen angewiesen, so der Bürgermeister.

Moritz Stephan wartet seit zwei Jahren auf sein Debüt

Doch Deutschland und damit auch Mecklenburg-Vorpommern machen sich locker. Sollte pünktlich im Juni wieder der altbekannte Kanonendonner über dem Jasmunder Bodden erschallen, dann wird Schauspieler Moritz Stephan als Klaus Störtebeker über die Naturbühne reiten. Der 33-Jährige wartet seit zwei Jahren auf sein Bühnen-Debüt. Nun ist die Hoffnung groß, dass mit zwei Jahren Verspätung nun endlich das Stück "Im Angesicht des Wolfes" am 18. Juni Premiere feiern kann. Woran es noch hängt und wie es überhaupt gelingen kann, die ganze Mannschaft einschließlich der Bühnenpferde wieder fit zu machen für das aufwendige Open-Air-Theater, darüber sprechen wir in unserem neuen Podcast "Dorf Stadt Kreis - Starke Geschichten aus dem Norden".

Dieses Thema im Programm: Dorf Stadt Kreis – starke Geschichten aus dem Norden | 24.02.2022 | 15:00 Uhr