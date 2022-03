Stand: 13.03.2022 09:43 Uhr Störtebeker Festspiele: Nachfrage legt System lahm

Bei den Störtebeker Festspielen in Ralswiek werden seit Freitag die Karten für die Sommersaison verkauft. Die Nachfrage war bis Sonnabend Abend so hoch, dass die Telefonanlage zeitweise ausgefallen ist. Auch Online wollten sich so viele Menschen für eine Kartenbestellung registrieren, dass das System zwischendurch streikte. Das Team rund um Geschäftsführerin Anna-Theresa Hick werden ab morgen Extraschichten fahren, um die Bestellungen bewältigen zu können. Premiere des Stückes "Im Angesicht des Wolfes" ist am 18. Juni. | 13.03.2022 09:43