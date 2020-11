Stör statt Karpfen: Müritzfischer setzen auf neue Fischart Stand: 23.11.2020 11:47 Uhr Die Müritzfischer setzen künftig auf Störzucht. In den Teichen bei Boek (Mecklenburgische Seenplatte) sollen Sibirische Störe bis zu einem Gewicht von 20 Kilogramm heranwachsen.

Bisher wuchsen in den Teichen der Müritzfischer Karpfen zu stattlicher Größe heran, nun wollen die Fischer auf Störe umsteigen. Adler und Kormorane hatten es in den vergangenen Jahren auf die Karpfen abgesehen - der Schaden, der dadurch entstanden ist, war zuletzt zu groß, so Geschäftsführer Jens-Peter Schaffran.

Große Nachfrage nach grätenfreiem Fisch

Störe sind vor den Räubern sicherer als Karpfen, nicht zuletzt wegen ihrer Länge von bis zu einem Meter. Der Stör ist ein sogenannter Knorpelfisch. Die Nachfrage nach dem Speisefisch sei groß, so Schaffran, auch weil es sich um einen grätenfreien Fisch handelt. Bis zum Jahresende sollen aus den Boeker Teichen bis zu 60 Tonnen Stör abgefischt werden. Schleie und Karpfen leben aber weiter in den Teichen, sie sollen das biologische Gleichgewicht aufrechterhalten.

Müritzfischer: 130 Mitarbeiter, 35.000 Hektar Teichfläche

Die Müritzfischer setzen auf traditionellen Fischfang, Fischzucht und Aquakultur - sie sind nach eigenen Angaben der größte Binnenfischereibetrieb Deutschlands. Mit 130 Mitarbeitern bewirtschaften die Fischer 35.000 Hektar Gewässerfläche. Dabei machen Störerzeugnisse rund vier Prozent des Jahresumsatzes aus. Dieser liegt aktuell bei zwölf Millionen Euro.

