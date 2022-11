Stimmen aus dem Müllcontainer lösen Polizeieinsatz aus

Stand: 07.11.2022 15:00 Uhr

Ein in einem Müllcontainer schlafender Mann am Bahnhof Ludwigslust hat am Sonnabend einen 14-jährigen Jugendlichen erschreckt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, rief die Mutter des Jungen die Beamten, der beim Müllentsorgen Stimmen aus der Wertstofftonne hörte.