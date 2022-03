Stand: 14.03.2022 08:55 Uhr Stilow: 80 Strohballen mutmaßlich angezündet

Zwischen Stilow und Rappenhagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) musste die Feuerwehr am Sonntagnachmittag mehrere Strohballen löschen. Wie die Polizei mitteilt, zündeten unbekannte Täter etwa 80 Ballen an, die in einem überdachten Unterstand lagen. Die Wehren aus Kemnitz, Wusterhusen und Lubmin waren fast vier Stunden im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Bereits am Sonnabend brannte in Bergen ein Silageballen. Hier konnte die Feuerwehr verhindert, dass weitere 60 Ballen in Flammen aufgehen. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen. | 14.03.2022 08:55