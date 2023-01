Stand: 30.01.2023 15:09 Uhr Stiftung unterstützt 64 Denkmale in Mecklenburg-Vorpommern

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat im vergangenen Jahr 64 Denkmale in Mecklenburg-Vorpommern unterstützt. Wie die Stiftung am Montag mitteilte, wurden mehr als 1,2 Millionen Euro verplant. Zu den unterstützten Projekten gehört unter anderem das Gutshaus in Rossin, südlich von Anklam gelegen. Das Gebäude wurde Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet. Darüber hinaus wurden im vergangene Jahr das Jugendhaus Pariser in Greifswald und das Herrenhaus in Raguth bei Wittenburg unterstützt, aber auch die Marienkirche in Bergen, das Alte Wasserwerk in Malchin und das Kommandantenhaus der Festung Dömitz. Das Geld der Deutsche Stiftung Denkmalschutz stammt von privaten Spendern, von Treuhandstiftungen, der Lotterie Glücksspirale oder aus Nachlässen.

