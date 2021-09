Stieftochter missbraucht - mehrjährige Haftstrafe

Stand: 08.09.2021 13:25 Uhr

Ein 49-Jähriger aus Wismar muss für drei Jahre und elf Monate in Haft. In einem Prozess am Landgericht Schwerin hatte er gestanden, dass er seine Stieftochter mehrfach missbraucht hat.