Stand: 01.07.2022 19:14 Uhr Stettiner Haff: Nach Starkregen zahlreiche Feuerwehreinsätze

In der Region rund um das Stettiner Haff hat Starkregen und Sturm am Freitagnachmittag für vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume gesorgt. In Hammer an der Uecker, Torgelow und Ferdinandshof seien etliche Bäume durch den Sturm entwurzelt worden, sagte der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow, Lars Cornelius. Allein in Torgelow musste die Feuerwehrleute 16 Keller auspumpen. Die Wilhelmstraße in Torgelow stand stundenlang unter Wasser. Das Regenwasser konnte nicht abfließen, weil sogenannte Sandfangeimer in den Gullis nicht gereinigt waren. Auch in Ferdinandshof musste die freiwillige Feuerwehr durch heftigen Regen vollgelaufene Keller leerpumpen. | 01.07.2022 19:12