Stettiner Haff: Grüne Algenteppiche an den Stränden Stand: 11.08.2022 06:26 Uhr Grüne Algenteppiche verderben im Moment den Badegästen an den Stränden am Stettiner Haff den Spaß. An den Stränden, zum Beispiel in Ueckermünde oder Mönkebude, hat das Wasser eine leuchtend grüne Farbe.

Nach Angaben der zuständigen Tourismusbüros sind die Grünalgen aber nicht gefährlich. Das Umweltbundesamt teilt jedoch mit, dass auch Grünalgen Übelkeit und Durchfall verursachen können. Wer knietief in grün gefärbtem Wasser steht und die Füße nicht mehr sieht, sollte demnach nicht baden gehen.

So entstehen die Grünalgen im Stettiner Haff

Bei Wärme und starker Sonneneinstrahlung bilden sich die grünen Algen besonders schnell heraus, so eine Sprecherin des Tourismusbüros Mönkebude. Demnach seien es Grün-, und nicht die gesundheitsgefährdenden Blaualgen. Durch den anhaltenden auflandigen Wind werden die Algenteppiche zum Ufer getrieben. Um diese Jahreszeit sei das am Stettiner Haff allerdings normal, in diesem Jahr nur besonders auffällig.

